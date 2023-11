Auf den Gletschern in Tirol hat die Skisaison 2023 bereits begonnen. Am Hintertuxer Gletscher, auf dem Skifahren teils sogar im Sommer möglich ist, ist am Wochenende ein Snowboarder verunglückt. Er stürzte in eine Gletscherspalte.

Das Unglück, das am Ende glimpflich ausging, passierte am Samstag gegen 13:00 Uhr. Zu dieser Zeit fuhr ein 49-jähriger luxemburgischer Staatsbürger mit seinem Snowboard am Hintertuxer Gletscher entlang der roten Piste Nr. 3 in Richtung Tuxer-Ferner-Haus, teilt die Polizei mit. Im letzten Hang vor dem Tuxer-Ferner-Haus kam der 49-Jährige dann jedoch wegen der schlechten Sichtverhältnisse über den Pistenrand hinaus in das freie Gelände.

Am Hintertuxer Gletscher: Skifahrer sehen wie Snowboarder in Gletscherspalte stürzt

Dort stürzte der Snowboarder auf einer Seehöhe von etwa 2.700 Metern in eine Gletscherspalte. Andere Skifahrer, die beobachtet hatten, wie der Snowboarder in der spalte verschwand, kamen dem Mann unverzüglich zu Hilfe. Ein weiterer Skifahrer fuhr zum Tuxer-Ferner-Haus ab und setzte die Rettungskette in Gang.

Bergrettung holt Mann aus knapp sieben Meter tiefer Gletscherspalte

Drei Männer der Bergrettung Tux sowie der diensthabende Betriebsleiter konnten den 49-jährigen Snowboarder nach etwa einer halben Stunde aus einer Tiefe von etwa sechs bis sieben Metern aus der Gletscherspalte bergen. Der Mann blieb laut Polizei glücklicherweise unverletzt.