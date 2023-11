Bei Lechbruck im Ostllgäu landet ein junger Mann im Bach und kann sich nicht befreien. Seine Smartwatch setzt aber einen Notruf ab.

Eine sogenannte Apple Watch hat einem jungen Mann bei Lechbruck am See wahrscheinlich das Leben gerettet. Wie die Polizei berichtet erhielt die Integrierte Leitstelle am frühen Samstagmorgen den Notruf einer Smartwatch. Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften in Richtung des Lechs auf und konnte aufgrund der übermittelten GPS-Daten den Suchradius nach dem Opfer einschränken.

Apple-Watch-Notruf bei Lechbruck: Rettungskräfte finden Opfer nach einer halben Stunde

Nach rund 30 Minuten konnten Einsatzkräfte der Feuerwehr Lechbruck den 29-jährigen Mann finden. Wie sich herausstellte, war der Mann in ein Bachbett gefallen und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Der 29-Jährige wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Großeinsatz von verschiedenen Rettungsorganisationen

An dem Einsatz waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lechbruck, der Wasserwachten aus Füssen und Schongau, die Bergwacht, ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei Füssen beteiligt.

Automatische Notruffunktion an neuen Smartwatch-Uhren

Moderne smarte Uhren können selbstständig den Notruf wählen, wenn diese einen Sturz des Trägers erkennen. Zudem können Nutzer auch über einfache Handgriffe selbst einen Notruf absetzen. Dabei werden auch die entsprechenden Koordinaten an die Rettungsleitstelle übertragen.