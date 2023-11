Schwer verletzt wurde am Samstag ein Skifahrer bei einem Unfall in Sölden. Er krachte mit einem Snowboarder zusammen, der anschließend flüchtete.

Ein 50-jähriger Skifahrer aus Griechenland war am Samstagvormittag gegen 10:00 Uhr im Skigebiet Tiefenbachgletscher im Gemeindegebiet von Sölden unterwegs. Als er eine blaue Piste hinabfuhr, prallte er mit einem Snowboarder zusammen. Der 50-Jährige zog sich schwere Verletzungen an den Rippen und am linken Schultergelenk zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zams.

Der Snowboarder fuhr nach dem Unfall einfach weiter, berichtet die Polizei. Er wird folgendermaßen beschrieben:

auffällig grüne Skijacke

blaue Skihose

schwarzer Skihelm

Hinweise zu dem unbekannten Wintersportler nimmt die Polizeiinspektion Sölden entgegen.