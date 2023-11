Im Skigebiet Stubaier Gletscher hat sich am Montag ein schwerer Skiunfall ereignet. Dabei wurde ein elfjähriges Mädchen schwer verletzt.

Nach Angaben der Landespolizei Tirol hat sich am Montag ein schwerer Skiunfall am Schlepplift "Daunscharte" im Skigebiet Stubaier Gletscher ergeignet. Gegen 11:40 Uhr habe ein noch unbekannter Skifahrer den Halt im Schlepplift verloren und war die steile Lifttrasse talwärts gerutscht. Dabei krachte der Mann in ein elfjähriges Mädchen aus Polen, die sich ebenfalls im Schlepplift befand.

Skiunfall im Skigebiet Stubaier Gletscher: Mädchen schwer verletzt

Die Elfjährige kam durch die Kollision zu Sturz und schlitterte mit dem Kopf voraus die Lifttrasse herunter. Dabei prallte sie gegen einen 24-jährigen Mann aus Deutschland und blieb kurz vor der dritten Stütze des Lifts liegen. Bei dem Unfall zog sich das Kind schwere Verletzungen im Rücken- und Oberschenkelbereich zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus in Innsbruck geflogen werden.

Stubaier Gletscher: Polizei sucht den Unfallverursacher

Der Unfallverursacher fuhr unerkannt davon. Die Polizei sucht nun nach dem Mann und bittet um Hinweise. Personen, die Angaben zu dem Unfall, bzw. dem Unfallverursacher machen könnten, sollen sich bei der Polizeiinspektion Neustift im Stubaital melden. Die Telefonnummer lautet +43 59133 / 7119.

Das ist das Skigebiet Stubaier Gletscher

Das Skigebiet Stubaier Gletscher liegt auf dem Gemeindegebiet Neustift im Stubaital. Insgesamt sind 35 Abfahrten mit einer Gesamtlänge von 108 Kilometern vorhanden. Die meisten der Abfahrten befinden sich im blauen und damit leichten Schwierigkeitsgrad. 26 Liftanlagen bringen die Wintersportler zu den Pisten. Die längste Abfahrt ist die Piste Nr. 7 "Daunerferner" und die Skiroute Nr. 14 "Wilde Grub'n mit der Piste Nr. 27 - hier sind bis zu 16,5 Kilometer Abfahrt möglich.

Skilift "Daunscharte" bringt Wintersportler zur Bergstation

Der Schlepplift "Daunscharte" wurde im Jahr 2008 errichtet und bringt die Wintersportler von der Talstation auf 2.888 Metern zur Bergstation auf 3.117 Metern. Dabei wird eine Strecke von 822 Meter zurückgelegt. Die Fahrtzeit beläuft sich auf rund fünf Minuten. Die Bahn wurde von der Firma Doppelmayr hergestellt und kann bis zu 1.200 Personen pro Stunde transportieren.