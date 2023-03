Bei drei Skiunfällen in der Region Füssen/Reutte gab es am Sonntag Verletzte. Der Rettungshubschrauber war in allen drei Fällen im Einsatz.

Skiunfall in Biberwier: Jugendliche (17) muss ins Krankenhaus

Ein 16-jähriger deutscher Skifahrer war mit einer Schischulgruppe bestehend aus ca. 10 Schülern und 2 Lehrern im Schigebiet Biberwier-Marienberg unterwegs. Als er von der Bergstation des 6er-Sesselliftes Marienbergbahn kam, fuhr er mit langgezogenen Pflugbögen in Richtung Tal. In einer Linkskurve kam plötzlich eine in der Reihe vor ihm fahrende 17-jährige Schifahrerin aus Deutschland zu Sturz. "Er konnte nicht mehr rechtzeitig Ausweichen und fuhr mit seinen Schiern in die Körperseite des am Boden liegenden Mädchens", heißt es im Polizeibericht. Auch er stürzte, wurde aber nicht verletzt.. Die Schifahrerin dagegen wurde unbestimmten Grades verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen geflogen werden.

Skiunfälle am Füssener Jöchle: Senior (84) und Skifahrer (32) schwer verletzt