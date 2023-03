Bei zwei Skiunfällen im Skigebiet Gargellen in Vorarlberg verletzten sich drei Menschen. Ein Geschwisterpaar stieß bei der Arbfahrt zusammen und ein Unbekannter drängte einen Mann so weit ab, das er stürzte.

Zu den beiden Unfällen kam es laut Polizei am Dienstag. Dabei stießen jeweils zwei Menschen zusammen und verletzten sich dabei.

Geschwister stoßen bei der Abfahrt zusammen

Der erste Unfall passierte gegen 09:30 Uhr. Hier wollten zweiwei Geschwister im Alter von 49 und 60 Jahren in Richtung Talstation der Kristallbahn abfahren. Im Zuge der Abfahrt stieß das Geschwisterpaar aus unbekannter Ursache zusammen. Beide stürzten dadurch. Die Geschwister mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades mit den Rettungshubschraubern ins Krankehaus Feldkirch und Bludenz gebracht werden.

Unbekannter drängt Mann ab

Am selben Tag gegen 12:10 Uhr fuhr dann noch ein 66-jähriger Deutscher im Skigebiet "Schafberg" in Gargellen in Richtung "Kesslhütte" ab. Der 66-Jährige fuhr den Ziehweg im Nahbereich der Einkehrmöglichkeit entlang. Dabei wurde er von einer unbekannten Skifahrerin bzw. einem unbekannten Skifahrer abgedrängt und kam am linken Pistenrand zu Sturz. Der oder die Unbekannte setzte die Fahrt fort, ohne seine Daten anzugeben. Der 66-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Bludenz gebracht.