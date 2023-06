Gleich drei Mal musste die Polizei am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag zur Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen ausrücken.

Grund für die Einsätze waren jeweils aggressive Bewohner der Einrichtung. Mehrere Personen wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen, andere in Kliniken gebracht.

Landeserstaufnahmenstelle in Sigmaringen: Streit endet in Krankenhaus und Arrestzelle

Gegen 23:30 Uhr musste die Polizei zum ersten Mal zu der Erstaufnahmestelle ausrücken. Grund war ein Streit zwischen zwei Bewohnern, der in einer körperlichen Auseinandersetzungen endete. Einer der Bewohner musste im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden. Der zweite Mann und ein zunächst unbeteiligter Bewohner nahm die Polizei aufgrund ihres Verhaltens in Gewahrsam und brachte sie in eine Arrestzelle.

Zweiter Einsatz in Landeserstaufnahmestelle: Mann in Gewahrsam genommen

Um 3 Uhr morgen rückte die Polizei erneut zu der Erstaufnahmestelle aus. Ein Bewohner hatte zunächst den Sicherheitsdienst beleidigt und sich den Mitarbeitern gegenüber aggressiv verhalten. Die Polizei brachte auch diesem Mann in eine Arrestzelle.

Weiterer Einsatz: Betrunkener Bewohner muss in Fachklinik gebracht werden

Rund eineinhalb Stunden später - gegen 4:30 Uhr - folgte dann der dritte Polizeieinsatz in der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen. Ein stark betrunkener 28-jähriger Mann verhielt sich ebenfalls aggressiv und wollte die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes mit einer Rasierklinge in der Hand von sich fernhalten. Die Beamten hätten den Mann daraufhin festgenommen und in eine Fachklinik eingeliefert, so das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Mitteilung. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung ermittelt.