Eine 40 Jahre alte Autofahrerin ist am Dienstag in Sigmaringen in eine missliche Lage geraten. Sie blieb mit ihrem Wagen auf einem Kreisverkehr stecken.

Die Mitsubishi-Fahrerin geriet laut Polizei am Dienstagvormittag aus noch ungeklärter Ursache auf den begrünten Kreisverkehr Hohenzollernstraße / Nollhostraße. Dort fuhr sich die Frau mit ihrem Auto fest.

Autofahrerin verletzt sich bei Unfall leicht

Weil sich die Fahrzeugtüren wegen der Bepflanzung auf dem Kreisverkehr zunächst nicht öffnen ließen, rückte neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehr zur Unfallstelle aus. Die 40-Jährige zog sich bei dem Unfall ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrags.