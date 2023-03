Polizisten mit sichtbaren Tattoos? Früher undenkbar! In Österreich lockert man jetzt die Regeln.

Bei der Österreichischen Polizei waren Tätowierungen an sichtbaren Körperstellen im Polizeidienst bisher nicht erlaubt. Es ging vor allem um Tattoos, die nicht von Uniformteilen verdeckt werden konnten, zum Beispiel auf den Fingern. Die Richtlinie für sichtbare Tätowierungen wird jetzt gelockert, wie das Östereichische Bundesinnenministerium (BMI) mitteilt.

Wandel in der Gesellschaft

"Es hat sich in der Gesellschaft, vor allem bei jungen Menschen, viel verändert. Tätowierungen sind heute ein Bestandteil der Lebenskultur, dem wird durch die Liberalisierung der geänderten Vorschrift Rechnung getragen", so Innenminister Gerhard Karner anlässlich der Absicht, Tätowierungen an sichtbaren Körperstellen im Polizeidienst zu erlauben. Weiterhin verboten bleibt demnach alles, was dem Verbotsgesetz, dem Abzeichengesetz oder dem Symbolegesetz widerspricht. Ebenso verboten sind laut Mitteilung "Symboliken, die nicht mit dem Ethos des Polizeiberufs vereinbar sind, beispielsweise Gewaltdarstellungen oder ähnliches." Karner ergänzte: "Die Prüfung und Begutachtung von Tattoos erfolgt weiterhin in bewährter individueller Form."

Polizei braucht Nachwuchs

Hintergrund ist unter anderem, dass die Österreichische Polizei neue Kräfte rekrutieren will. Die Pensionierungswelle der sogenannten "Babyboomer Generation" steht bevor, viele Polizei-Jobs müssen neu besetzt werden. Das Östereeichische Innenministerium hat im Herbst des vergangenen Jahres eine Rekrutierungskampagne für Polizistinnen und Polizisten gestartet. Seit Jahresbeginn 2023 lockt die Polizei in Österreich mit mehr Gehalt für Polizeischülerinnen und Polizeischüler. Im ersten Jahr liegt das Gehalt bei 2.000 Euro brutto und im zweiten Jahr bei 2.600 Euro brutto. Nach Abschluss der polizeilichen Grundausbildung erhöht sich das Gehalt.

Bayern: Ebenfalls gelockerte Regeln für Polizisten

Auch Bayern hat bereits die Tattoo-Regeln für Polizistinnen und Polizisten gelockert. Erlaubt sind jetzt tätowierte Unterarme. Allerdings müssen die Tattoos im Dienst vollständig durch Kleidung bedeckt sein. Tattoos an Händen, Hals und Kopf sind für bayerische Polizeibeamte weiterhin verboten.