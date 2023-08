Die Polizei München sucht nach einen Mann, der in einem Kino mehrere Mädchen sexuell missbraucht haben soll.

Sexueller Missbrauch von Kindern in Münchner Kino

Gleich mehrfach soll ein unbekannter Täter Mädchen in einem Kino in der Münchner Innenstadt sexuell missbraucht haben. Die Polizei sucht jetzt auch mit den Bildern einer Überwachungskamera nach dem Mann. Die Taten haben sich am Samstag, 4. März 2023 und am Samstag, 18. März 2023 in einem Kino in der Bayerstraße ereignet, so die Polizei.

Mädchen während Kindervorstellung missbraucht

Im ersten Fall am 4. März dieses Jahres handelt es sich bei dem Opfer um ein 13-jähriges Mädchen. Das Kind sei an jenem Tag alleine in einer Kinderfilmvorstellung gewesen. Während der Film lief, habe sich der Mann dann auf einen leeren Platz hinter die 13-Jährige gesetzt und sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen. Das Mädchen habe sich dann von dem Mann entfernt und an einen anderen Platz gesetzt. Der Täter flüchtete daraufhin aus dem Kinosaal. Die Tat hatte sich zwischen 18:40 Uhr und 18:45 Uhr ereignet.

Die 13-Jährige habe sich dann erst zuhause ihren Familienmitgliedern anvertraut. Diese erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Zwei weitere Kinder werden in Münchner Kino zu Opfern

Im zweiten Fall am 18. März wurden zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren Opfer des Mannes. Beide befanden sich ebenfalls in dem Kino in der Bayerstraße in einer Filmvorführung. Der Täter setzte sich daraufhin auf einen freien Sitzplatz neben den beiden Mädchen und führte erneut sexuelle Handlungen an sich durch.

Als die beiden Kinder die Tat bemerkten, flüchtete der Mann erneut aus dem Kinosaal und entkam. Die Mädchen meldeten den Vorfall umgehend bei Mitarbeitern des Kinos. Diese wiederum alarmierten die Polizei. Diese Tat soll sich zwischen 17:15 Uhr und 18 Uhr zugetragen haben.

Ermittler fahnden nun mit Fotos nach dem Tatverdächtigen

Nach den Taten erließ das Amtsgericht München einen Beschluss, die vorhandenen Aufnahmen des Täters aus einer Überwachungskamera zu einer öffentlichen Fahndung zu nutzen.

Sexueller Missbrauch in Kino in München. Wer kennt diesen Mann? Polizei München

Sexueller Missbrauch von Kindern in Kino in München - Wer kennt den Täter?

Die Kriminalpolizei München hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt nun: Wer kennt den Mann auf den Bildern der Überwachungskamera? Hinweise zur Person oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nimmt das Polizeipräsidium München, Kommissariat 17 unter der Telefonnummer 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Bilder des Tatverdächtigen können auf der Fahndungsseite der Bayerischen Polizei aufgerufen werden.