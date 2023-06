In Kempten ist eine Frau auf einem Konzert in Kempten sexuell belästigt worden. Daraufhin schlug der Freund der 37-Jährigen zu.

Der Polizeimeldung zufolge soll ein 22-jähriger Konzertbesucher der gegen 22:30 Uhr an die Brust gefasst haben. DIe Begleiter der Frau gerieten dann mit dem jungen Mann in Streit, in dessen Verlauf der 35-Jährige Partner der Frau ihn geschlagen haben soll. Dabei wurden dem Beschuldigten Teile seiner Zähne ausgeschlagen.

Tathergang unklar - Polizei sucht Zeugen

Der Freund der Frau soll außerdem laut Polizei einen Begleiter des 22-Jährigen angegriffen haben. Er wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten waren der Polizei zufolge stark angetrunken und der genaue Tathergang muss noch im Nachhinein geklärt werden. Die Polizei Kempten ermittelt jetzt wegen Körperverletzung und sexuelle Belästigung und sucht noch Zeugen des Vorfalls. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0831/99090 bei der Polizei melden.