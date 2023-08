Am Karlsfelder See (Landkreis Dachau) hat ein Unbekannter am Samstag ein achtjähriges Mädchen auf einer öffentlichen Toilette sexuell belästigt. Die Polizei sucht mit einer Personenbeschreibung nach dem Verdächtigen.

Der Mann war der Polizeimeldung zufolge dem Mädchen gegen 12:30 Uhr auf die Toilette gefolgt. Dort soll er sie dann unsittlich berührt und verlangt haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Einen gleichaltrigen Begleiter des Mädchens hatte der Verdächtige zuvor gezielt abgelenkt.

Täter entkommt unerkannt

In einem günstigen Moment konnten die Kinder aus der Toilette flüchten und sich Erwachsenen anvertrauen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung entkam der Täter unerkannt.

Beschreibung des Verdächtigen

Einer Beschreibung der Kinder zufolge ist der Verdächtige zwischen 20 und 40 Jahre alt, etwa 175 cm groß, hatte schwarze glatte Haare und eine normale Statur. Der Mann war außerdem hellhäutig, trug keinen Bart, hatte braune Augen und schwarze Augenbrauen. Bekleidet war der Unbekannte mit einer schwarzen Hose und einem schwarzen T-Shirt.

Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt etwas verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter der Telefonnummer 08141-6120 bei der Polizei melden.