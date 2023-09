Erneut meldet die Münchner Polizei sexuelle Übergriffe auf dem Oktoberfest. Dabei wurden nicht nur Frauen Opfer von sexuellen Belästigungen.

Am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, hat ein 18-Jähriger Wiesnbesucher aus Niedersachsen Beamte der Wiesnwache angesprochen. Der junge Mann hatte der Polizeimeldung zufolge mitbekommen, dass ein 51-jähriger US-Amerikaner in den Toilettenanlagen eines Festzeltes Männer beim Urinieren gefilmt haben soll.

Zahlreiche Bilder und Videos auf dem Handy

Die Beamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort antreffen. Als sie das Handy des 51-Jährigen durchsuchten fanden die Polizisten zahlreiche Bilder und Videos von Geschlechtsteile von verschiedenen Männern konnten. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort ergab sich außerdem der Verdacht, dass diese Videos auf einem Nachrichtendienst geteilt wurden.

Ermittlungen wegen Verletzung des Intimbereichs

Die Polizei beschlagnahmte das Handy und brachte den Touristen zur polizeilichen Sachbearbeitung zum Polizeipräsidium München. Im Anschluss an die Maßnahmen wurde er von dort aus entlassen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen.

Sexueller Übergriff auf Wiesnbesucherin

Auch in den Festzelten kommt es immer wieder zu sexuellen Übergriffen. Am Sonntag, den 24. September hatten Berliner Taschendiebfahnder gegen 23:00 Uhr im Bereich der Matthias-Pschorr-Straße einen 28-Jährigen dabei beobachtet, wie er seinen Penis an dem Gesäß einer 24-jährigen Wiesnbesucherin aus Hamburg rieb. Die Frau bemerkte das. Die Taschendiebfahnder nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Wiesnwache. Der Polizei zufolge war der Münchner zur Tatzeit nüchtern. Die Beamten zeigten den 28-Jährigen wegen sexuellen Übergriffs an. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige entlassen.

Beamte erwischen Po-Grapscher im Biergarten und Festzelt

Sexuelle Belästigungen auf Oktoberfest: Mann (56) reibt Penis an Festzeltbesucherin

Am Dienstag beobachteten Beamte der Wiesnwache gegen 00:30 Uhr einen 29-Jährigen aus Landsberg am Lech dabei, wie er durch den vollbesetzten Biergarten eines Festzeltes lief und dabei immer wieder mit seiner Hand weiblichen Gästen an den Po griff. Der 29-Jährige begrapschte dann im Festzelt und anschließend auf der dortigen Empore weiter Frauen, bevor er am Ausgang durch die Beamten festgenommen und zur Wiesnwache gebracht wurde.

Der 29-Jährige war in Begleitung eines 21-jährigen Bekannten, der sich an den Übergriffen nicht beteiligt hatte. Laut Polizei München konnten sie bei jüngeren der beiden Männer keine strafbare Handlung feststellen. Es wurden lediglich seine Personalien als Zeuge festgestellt. Der 29-Jährige wurde nach Erstellung der Anzeige aufgrund sexueller Belästigung von der Wiesnwache aus entlassen.