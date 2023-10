Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein Mann in München verantworten. Er hat am Donnerstag den mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Tochter mit einem Holzstock verprügelt.

Mann schlägt und vergewaltigt Frau in Wohnung im Münchner Stadtteil Berg am Laim

Der 37-jährige Mann soll laut Medienberichten die 19-jährige Frau am Donnerstagvormittag in einer Wohnung in Berg am Laim geschlagen und vergewaltigt haben. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, waren die beiden erst seit ein paar Wochen befreundet.

Der jungen Frau gelang es schließlich nach Angaben der Polizei aus dem Haus in der Kreillerstraße zu flüchten. Doch ihr mutmaßlicher Peiniger verfolgte sie, holte sie ein und bedrohte sie auf offener Straße mit einem "scharfen Gegenstand", heißt es im Polizeibericht. Trotzdem gelang es der jungen Frau ihren Vater anzurufen, der sich daraufhin ins Auto setzte und seiner Tochter zu Hilfe eilte. Auf dem Weg dorthin wählte er den Notruf 110 und meldete den Vorfall der Polizei.

Vater schlägt mit Holzstock auf den mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Tochter ein

Als der Vater in der Kreillerstraße auf den 37-Jährigen traf, eskalierte die Situation. Der 47-Jährige hatte einen Holzstock dabei, mit dem er auf den mutmaßlichen Vergewaltiger seiner Tochter einschlug und ihn dabei leicht verletzte. Der 47-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten, so die Polizei. Der 37-Jährige Mann aus dem Landkreis Weilheim-Schongau wurde wegen seiner Verletzungen ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Anschließend brachten ihn die Beamten in die Haftanstalt im Polizeipräsidium München.

Polizei liefert 37-jährigen Mann ins Gefängnis ein

Er wurde wegen des Sexualdelikts und einer Bedrohung angezeigt. Am nächsten Tag brachte ihn die Polizei zum Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium, der einen Haftbefehl erließ. Die Polizei lieferte den 37-Jährigen anschließend im Gefängnis ab. Die weiteren Ermittlungen in dem Fall führt die Münchner Kriminalpolizei.