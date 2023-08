In Vorarlberg hat sich am Freitagmittag ein dramatischer Unfall an einer Sesselbahn ereignet. Ein deutscher Urlauber wurde dabei schwer verletzt.

Ein deutscher Urlauber ist am Freitagmittag bei einem Unfall an Doppelsesselbahn Niedere der Bergbahnen Andelsbuch schwer verletzt worden. Nach Angaben der Landespolizei hatte sich der Unfall gegen 14:50 Uhr ereignet.

Bergbahnen Andelsbuch: Zweiersessel prallen ineinander

Demnach saß der 65-jährige Deutsche mit einer weiteren Person in einem der Doppelsessel und fuhr talwärts in Richtung der Mittelstation. Auf Höhe der zweiten Stütze sei der Sessel dann auf dem Tragseils ins Rutschen gekommen und gegen einen unterhalb fahrenden Sessel geprallt - auch in diesem befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls zwei Urlauber aus Deutschland.

Sesselbahn Niedere: Dramatischer Unfall mit deutschen Urlaubern

Durch den Aufprall rutschte der 65-jährige Deutsche unter dem Sicherheitsbügel hindurch. Einer der Fahrgäste konnte den unmittelbaren Absturz noch verhindern und hielt den 65-Jährigen zunächst fest. Nach einigen Minuten verließen ihn jedoch die Kräfte und der 65-Jährige stürzte in die Tiefe.

Deutscher Urlauber stürzt rund vier Meter in die Tiefe

Der Mann stürzte aus etwa vier Metern Höhe auf eine steile Wiese und rutschte dann weitere drei bis vier Meter über eine Böschung ab. Laut der Landespolizei blieb der 65-Jährige dann mit schweren Verletzungen auf dem darunterliegenden Güterweg liegen. Die Besatzung des Notarzthubschraubers Gallus 1 brachte den Mann in das Krankenhaus in Sankt Gallen.

Niedere: Insgesamt drei Menschen bei Seilbahn-Unfall verletzt

Zwei weitere Urlauber zogen sich bei dem Seilbahn-Unfall leichte Verletzungen zu. Die Unfallursache ist derzeit noch nicht bekannt. Der Betrieb der Sesselbahn in Niedere ist bis auf Weiteres eingestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auch interessant für dich: Identität unklar

Wieder schwerer Bergunfall: Frau stürzt in Tiroler Bergen in den Tod

Bergbahnen Andelsbuch auch im Sommerbetrieb beliebt

An den Bergbahnen Andelsbuch laufen im Winterbetrieb bis zu fünf Schlepplifte und zwei Doppelsessellifte. In der Stunde können so bis zu 6.383 Fahrgäste transportiert werden. Im Sommerbetrieb betreiben die Bergbahnen die zwei Doppelsessellifte. Im Sommer ist die Bahn auch bei Gleitschirmfliegern sehr beliebt, da am Bergrücken "Niedere" häufig eine stabile Thermik herrscht.

Weiterer Sesselliftunfall in Österreich am Freitag

Ebenfalls am Freitag hat sich auch in Tirol ein Unfall an einem Sessellift ereignet. In Tirol stürzte eine 75-jährige Urlauberin aus Deutschland auf einen Betonboden. Die Frau war mit ihrer kleinen Enkelin unterwegs.