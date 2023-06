Die Allgäuer Polizei hat jetzt zwei Serieneinbrecher dingfest gemacht. Vorausgegangen waren mehrmonatige Ermittlungen. Erwischt hat die Polizei die beiden Männer während eines Einbruchs.

In der Nacht auf Sonntag haben Spezialeinsatzkräfte der Polizei zwei Einbrecher in Irsee im Ostallgäu festgenommen. Die Beamten erwischten die 36 und 47 Jahre alten Männer nach einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus. Der Verhaftung waren mehrmonatige Ermittlungen der Kripos in Memmingen und Kaufbeuren vorausgegangen, berichtet das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West.

Verhaftung in Irsee: Männer sollen elf Einbrüche begangen haben

Die beiden Männer sollen für insgesamt elf Einbrüche in Wohnhäuser und gewerbliche Gebäude im Unterallgäu, dem Ostallgäu und der Stadt Kaufbeuren verantwortlich sein. Dabei verursachten die Täter einen Sachschaden von rund 20.000 Euro. Zudem erbeuteten die Einbrecher bei den elf Taten Schmuck, Bargeld und teure Sportgeräte in einem Wert von etwa 60.000 Euro. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 36-Jährigen fand die Polizei zudem rund 500 Gramm Kokain.

Einbruch in Irsee ohne Erfolg - Beide Täter in U-Haft

Die beiden Verdächtigen sitzen mittlerweile in bayerischen Gefängnissen in Untersuchungshaft. Beide haben bislang kein Geständnis abgelegt. Trotz der Verhaftungen ermittelt die Polizei noch weiter. Bei dem Einbruch in Irsee hatten die Täter ein Fenster aufgebohrt und waren so ins Innere des Hauses gelangt. Dort durchsuchten sie dann die Räume nach wertvollen Gegenständen.