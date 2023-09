In Senden hat ein Mann mehrere Jugendliche mit einer Bierflasche attackiert. Später drohte er den Jugendlichen noch sie "abzustechen".

Der 57-Jährige beleidigte die drei Jugendlichen am Dienstagabend am Bahnhof in Senden zunächst, wie die Polizei mitteilt. Anschließend jedoch ging der Tatverdächtige mit einer Bierflasche auf die Jugendlichen zu und versuchte diese zu schlagen. Die Jugendlichen konnten den Schlägen ausweichen und flüchteten.

Mann droht Jugendlichen mit Messer in der Hand

Kurze Zeit später trafen sie auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Bereich der Bahnhofstraße allerdings wieder auf den Mann. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen der Polizei, hatte der Tatverdächtige hier ein Messer in der Hand und bedrohte die Jugendlichen damit, diese "abzustechen".

Polizei findet Messer bei Mann und leitet Ermittlungen in die Wege

Die zwischenzeitlich verständigten Einsatzkräfte der Polizei trafen den Tatverdächtigen in der Nähe des Bahnhofes. Bei ihm fanden sie ein Messer, das sie sicherstellten. Gegen den Tatverdächtigen leiteten sie ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachtes der versuchten gefährlichen Körperverletzung und der Bedrohung ein.