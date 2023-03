Eine Autofahrerin verfällt bei Bidingen in einen "Sekundenschlaf". Obwohl sie eine Böschung hinab rast und im Graben liegenbleibt, hatte die Frau laut Polizei einen Schutzengel.

Die 59-jährige Frau war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen Sachsenried und Osterzell unterwegs. Dort fuhr sie laut Polizei eine Straße in einem Waldgebiet entlang. Wie die Frau später der Polizei mitteilte, geriet sie während der Fahrt dann in einen Sekundenschlaf.

Auf gerader Strecke von Fahrbahn abgekommen

Dadurch kam sie, obwohl sie auf einem geraden Streckenabschnitt unterwegs war, mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto raste daraufhin eine Böschung hinab und blieb in einem Graben liegen.

Glücklicherweise gegen keinen Baum geknallt

Trotz des Unfalls hatte die 59-Jährige, wie die Polizei es beschreibt, einen Schutzengel. Denn glücklicherweise knallte ihr Wagen gegen keinen der am Fahrbahnrand stehenden Bäume. Dadurch hätte der Unfall weit schlimmer ausgehen können. So blieb die Frau unverletzt. An ihrem Fahrzeug entstand freilich dennoch ein Sachschaden. Der wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.