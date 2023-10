Drei Verletzte und 170.000 Euro Schaden ist das Ergebnis eines Autounfalls auf der A7. Ein Autofahrer war am Steuer eingenickt und auf eine vorausfahrende Autofahrerin aufgefahren.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:15 Uhr fuhr ein 21-Jähriger auf der A7 in Richtung Füssen auf dem rechten Fahrstreifen. Gegenüber der Polizei gab er an, bei Heimertingen kurz eingenickt zu sein. Dabei fuhr er auf den vorausfahrenden Porsche einer 54-Jährigen aus Luxemburg auf. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen.

Unfallbeteiligten nur leicht verletzt

Der Porsche kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung hinunter. Dabei durchbrach er den Wildschutzzaun und landete im angrenzenden Acker. Der Wagen des 21-Jährigen überschlug sich und rutschte auf dem Dach über den Standstreifen, bevor er an der rechten Schutzplanke zum Stillstand kam. Der junge Fahrer konnte sich im Anschluss selbst aus seinem Auto befreien. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt, ebenso die 54-jährige Fahrerin des Porsche und ihr 67-jähriger Beifahrer. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Unfallverursacher roch nach Alkohol

Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme beim Unfallverursacher Alkoholgeruch fest, ein anschließender Test mit einem Alkoholgerät bestätigte diesen Verdacht. Anschließend wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 21-jährigen wurde sichergestellt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

170.000 Euro Schaden

An den Autos entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 170.000 Euro. Die Feuerwehr Erolzheim wurde zur Absperrung und Fahrbahnreinigung hinzugerufen. Der rechte Fahrstreifen der A7 musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.