In Kressbronn am Bodensee ist am Sonntagnachmittag eine Segelyacht gesunken. Wasserschutzpolizei, Feuerwehr und THW waren im Einsatz.

Die Holz-Segelyacht war im "Meichel und Mohr"-Hafen in Kressbronn untergegangen. Um das Boot zu bergen, alarmierten Feuerwehr und Wasserschutzpolizei das Technische Hilfswerk. Mit Hilfe von Bergungstauchern aus Lindau sicherten die Einsatzkräfte zunächst das rund neun Meter lange und etwa fünf Tonnen schwere Boot.

26 Bilder

Mit Hilfe von sogenannten Hebesäcken brachten die Einsatzkräfte die gesunkene Segelyacht zurück an die Wasseroberfläche. Anschließend schleppten sie die Yacht zu einem Kran im Hafen. Neben der Feuerwehr Kressbronn waren auch das THW Friedrichshafen, das THW Lindau und die Wasserschutzpolizei im Einsatz.