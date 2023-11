In Waltenhofen passierte am Sonntag ein schwerer Unfall. Ein Autofahrer übersah beim Abbiegen ein anderes Auto. Sechs Menschen, darunter vier Kinder, wurden schwer verletzt.

Der schwere Unfall passierte am Sonntag gegen 11:10 Uhr an der Kreuzung der B19 zur Auffahrt der A980 in Waltenhofen, teilte die Polizei mit. Dort fuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Auto aus Richtung Immenstadt kommend in Richtung Kempten. Der Mann wollte nach links zur Auffahrt auf die A980 abbiegen, als es passierte.

Unfall in Waltenhofen: Vier Kinder und zwei Erwachsene verletzt

Der 24-Jährige übersah beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden und bevorrechtigten Wagen eines 37-jährigen. Die beiden Autos krachten frontal gegeneinander. Im Auto des 37-jährigen wurden alle sechs Insassen, davon vier Kinder, leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle sechs Verletzten in eine nahegelegene Klinik. Der 24-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Markus Dorer

33.500 Euro Schaden und Verkehrsbehinderungen

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 33.500 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten kam es für eineinhalb Stunden zu starken Verkehrsbehinderungen.