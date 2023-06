Bei einem Unfall nahe Heilbronn sind am Samstag sechs Menschen schwer verletzt worden - unter den Schwerverletzten befanden sich laut Polizeiangaben auch drei Kinder im Alter von acht, neun und zwölf Jahren.

Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 69-jährige Fahrerin eines Toyotas von der B27 nach links in Richtung Neckarzimmer abbiegen. Dabei übersah sie jedoch einen entgegenkommenden VW, der von einem 50-Jährigen gefahren wurde. Es kam zu einer Kollision.

Sechs Menschen schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde die 50 Jahre alte Beifahrerin in dem VW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die 50-Jährige und die 69-jährige Unfallverusacherin wurden jeweils schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 50-jährige Fahrer des VWs sowie die drei acht, neun und 12 Jahre alten Kinder, die sich ebenfalls im VW befanden, kamen mit schweren Verletzungen in örtliche Krankenhäuser.

Ermittlungen laufen

Die B27 musste wegen des Unfalls teilweise kurz gesperrt werden. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen sei es nicht gekommen, teilt die Polizei weiter mit. An beiden Fahrzeugen entstand einTotalschaden. Im Einsatz waren mehrere Rettungswagen, die Feuerwehr, Rettungshubschrauber, Abschleppdienste und Polizei. Der Verkehrsunfalldienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen und eine Blutentnahme angeordnet.