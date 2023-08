In Mellau (Vorarlberg) sind am Samstag drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Ein Autofahrer hatte am Steuer einen Schwindelanfall erlitten und war in den Gegenverkehr geraten.

Der Polizei zufolge war der 56-Jährige in Richtung Bezau unterwegs, als er während der Fahrt den Schwindelanfall erlitt. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Der 73-jährige Fahrer eines entgegenkommenden Autos versuchte noch auszuweichen, konnte aber die Kollision nicht mehr verhindern.

Beifahrerin und beide Fahrer verletzt

Die Beifahrerin des 73-Jährigen, sowie die beiden Unfallfahrer wurden unbestimmten Grades verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle drei ins Krankenhaus Dornbirn. Die beiden Fahrzeuge wurden beim Zusammenstoß erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Absicherung der Unfallstelle und Reinigungsarbeiten, sowie die Verkehrsregelung wurden von der Feuerwehr Mellau durchgeführt.