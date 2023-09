Ein heftiger Unfall ereignete sich am Dienstag in Sonthofen. Ein älterer Autofahrer krachte wegen einem medizinischen Notfall gegen mehrere Autos.

Gegen 17 Uhr am Dienstag passierte in der Hans-Böckler-Straße in Sonthofen ein Unfall. Laut einem Sprecher der Polizei fuhr ein etwa 80 Jahre alter Mann die Straße mit seinem Auto entlang, als er einen medizinischen Notfall erlitt.

8 Bilder Benjamin Liss

Wegen medizinischem Notfall mit drei anderen Autos zusammengestoßen

Laut dem Polizeisprecher ereilte den Mann vermutlich Herzversagen, oder ein Schlaganfall. Sein Wagen krachte deshalb gegen drei andere Autos, die in der Straße standen.

Autofahrer in Sonthofen schwerstverletzt

Der ältere Autofahrer kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus. Er erlitt durch den medizinischen Notfall, beziehungsweise den folgenden Unfall schwerste Verletzungen. Ansonsten wurde niemand verletzt.