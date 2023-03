Update:

Am Sonntagnachmittag kam es auf der B19 zwischen Sonthofen und Oberstdorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Laut Polizeibericht fuhr ein 84- jähriger Opel-Fahrer auf der B19 von Sonthofen kommend in Richtung Oberstdorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf die Gegenfahrbahn und streifte dort seitlich einen entgegenkommenden Wagen. Anschließend fuhr der 84-Jährige weiter auf der Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem weiteren entgegenkommenden und zwei Personen besetzten VW zusammen.

Doch nur zwei Verletzte

Der Senior wurde durch den Unfall schwerverletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Seine 82-jährige Beifahrerin kam leicht verletzt ebenfalls in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Nach derzeitigem Stand wurden entgegen erster Mitteilungen keine weiteren Fahrzeuginsassen verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 90.000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme sowie anschließenden Reinigung gänzlich gesperrt werden. Hier waren die umliegenden Feuerwehren sowie die Straßenmeisterei eingebunden.

