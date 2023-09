In Heimertingen hat ein Autofahrer einen Motorradfahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Biker wurde schwer verletzt.

Am Samstagvormittag gegen 10:30 Uhr ereignete sich in Heimertingen ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Memminger Straße und Frühlingsstraße. Der 42-jährige Fahrer eines VWs übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Motorradfahrer, berichtet die Polizei. Auto und Motorrad stießen zusammen.

Unfall in Heimertingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Der 51-jährige Motorradfahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Den 42-jährigen Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.