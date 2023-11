In Ausserbraz (Tirol) ist am Mittwoch ein Autofahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der 26-Jährige war mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Offenbar war er nicht ganz nüchtern am Steuer.

Gegen 11.40 Uhr war der 26-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Bludenz allein auf der L97 in Richtung Innerbraz unterwegs. Wie die Tiroler Polizei mitteilt kam der Mann plötzlich rechtsseitig von der Fahrbahn ab.

Prellung der Halswirbelsäule

Anschließend touchierte er mehrere angrenzende Betonpfosten. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen und blieb auf der Wiese liegen. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall eine Prellung der Halswirbelsäule. Nach der Erstversorgung brachte der Rettungsdienst den 26-Jährigen ins LKH Bludenz. Die Polizei führte einen Alkoholtest durch, der positiv verlief.