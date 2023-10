In Reutte hat es am Donnerstagnachmittag einen schweren Unfall gegeben. Ein Omnibus stieß dort mit einer Fußgängerin zusammen. Die Frau wurde schwer verletzt.

Der Omnibus eines Verkehrsunternehmens in Reutte war am Donnerstag gegen 14:15 Uhr von Osten kommend auf der Lechtal Straße B198 in Richtung Bahnhof unterwegs. Auf dieser Strecke kam es laut Polizei aus bisher unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer 50-jährigen österreichischen Fußgängerin.

Fußgängerin bei Unfall in Reutte schwer verletzt

Die 50-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach erfolgter Erstversorgung flog sie ein Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen.