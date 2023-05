Am Samstagabend ist es in Mittelberg (Vorarlberg) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem 69-jährigen Rollerfahrer und einem 23-jährigen Autofahrer gekommen. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Kempten geflogen wurde.

Nach Angaben der österreichischen Polizei fuhr der 23-Jährige mit seinem Auto auf der Walserstraße von Hirschegg kommend in Richtung Mittelberg. Bei einer Hauseinfahrt wollte er dann links abbiegen. "Dabei wurde er jedoch zur gleichen Zeit vermutlich von einem 69-jährigen Mann mit seinem Elektroroller überholt", teilt die Polizei weiter mit. In der Folge kam es zu einer "heftigen seitlichen Kollision" zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Rollerfahrer stürzte und kam auf dem Parkplatz eines Hauses zum Liegen. Zunächst versorgten Ersthelfer den 69-Jährigen, der dann mit einem Helikopter ins Klinikum Kempten geflogen wurde.