Bei Pforzen (Landkreis Ostallgäu) hat sich am Mittwoch ein schwerer Autounfall ereignet. In einem der Autos waren eine 23-jährige Mutter und ihr Sohn.

Die 23-jährige Autofahrerin war am frühen Mittwochabend auf der B16 zwischen Großried und Ingenried unterwegs. Nach einem Überholvorgang habe die 23-Jährige dann die Kontrolle über ihr Auto verloren und war in den Gegenverkehr geprallt, so das Polizeipräsidium Schwaben Süd-West.

Unfall bei Ingenried: Autofahrerin leicht verletzt - Kind bleibt unverletzt

Das Auto der 23-Jährigen wurde im Anschluss rund 40 Meter weit in ein angrenzendes Feld geschleudert und überschlug sich dabei mehrere Male. Die Unfallverursacherin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr dreijähriger Sohn bliebt glücklicherweise unverletzt.

Autofahrerin (52) verhindert Schlimmeres

Laut Polizei konnte die 52-jährige Fahrerin des entgegenkommendes Autos einen Frontalzusammenstoß und damit vermutlich schwerere Verletzungen der Fahrzeuginsassen durch ein Ausweimanöver verhindern. Die 52-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos und ihr Beifahrer blieben ebenfalls unverletzt.