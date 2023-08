Auf der Rheintalautobahn in Richtung Tirol hat sich am Mittwochmorgen ein schwerer LKW-Unfall ereignet. Es kommt derzeit noch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Wie die Landespolizei Vorarlberg mitteilt, war ein 35-jähriger LKW-Fahrer auf der A14 in Richtung Tirol unterwegs und kam dabei von der Fahrbahn ab. Der LKW touchierte daraufhin eine Säule des sogenannten Überkopfwegweisers und stürzte dann um. Dadurch wurden beide Fahrbahnen der A14 komplett blockiert. Der 35-jährige Unfallfahrer erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Unfall A14 in Vorarlberg: Große Menge Kraftstoff ausgetreten

Bei dem Unfall traten große Mengen Dieselkraftstoff aus. Die Feuerwehr musste den ausgelaufenen Kraftstoff binden, mittels eines Mobilkrans wurde der zerstörte Wegweiser von der Fahrbahn geborgen.

A14: Nach Unfall Sperrung in beide Fahrtrichtungen - Fahrtrichtung Tirol weiter blockiert

Die A14 war ab 6:10 Uhr in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Ab etwa 8:30 Uhr konnten die Einsatzkräfte zumindest die Autobahn in Richtung Deutschland wieder für den Verkehr freigeben. Die Autobahn in Richtung Tirol bleibt aber für die kommenden Stunden weiterhin gesperrt. Die Sperrung gilt ab der Abfahrt "Dornbirn Nord".

Staus im gesamten Rheintal

Durch den Unfall kam es in beide Richtungen zu langen Staus auf der Autobahn und im gesamten Rheintal. Am Pfändertunnel - in Richtung Tirol - wird der Verkehr derzeit nur in Blockabfertigung abgewickelt. Auch dadurch kommt es zu weiteren Verkehrsbehinderungen.

A14: Feuerwehr, Polizei und Rettung vor Ort

Neben der Bundespolizei mit fünf Streifen waren auch der Rettungsdienst Dornbirn, die Feuerwehr Dornbirn, der Abschleppdienst, die Autobahnbetreibergesellschaft Asfinag und weitere Einsatzkräfte von Unternehmen vor Ort.

A14 - Rheintalautobahn führt durch Vorarlberg

Die Rheintal-Autobahn A14 liegt im österreichischen Bundesland Vorarlberg und ist etwas über 63 Kilometer lang. Sie beginnt direkt als Anschluss an die deutsche Bundesautobahn 96 an der Grenze bei Hörbranz. Sie führt durch den Pfändertunnel und passiert die Städte Bregenz und Dornbirn. Bei Bludenz geht die A14 dann in die Arlbergschnellsstraße S16 über.