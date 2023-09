Am Riedbergpass hat sich am Samstag ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Motorradfahrer wurden schwer verletzt, nachdem einer gegen einen Bus krachte.

Der Unfall passierte laut Polizei am Samstagnachmittag, gegen 17 Uhr. Am Riedbergpass waren zu dieser Zeit zwei Motorradfahrer, ein 58-Jähriger und ein 25-Jähriger, in Richtung Balderschwang unterwegs.

Riedbergpass: Motorrad stößt gegen Reisebus

Der ältere Biker fuhr voraus. In einer Rechtskurve kam er jedoch zu weit nach links. Er kam auf die Gegenfahrbahn, auf der gerade ein Reisebus um die Kurve und dem Biker entgegenkam. Der Motorradfahrer krachte gegen den Bus und stürzte.

9 Bilder Benjamin Liss

Zweiter Biker in Unfall verwickelt

Der 25-jährige Motorradfahrer, der hinter seinem Kollegen fuhr, konnte seine Maschine nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Sein Bike stieß gegen die Maschine des 58-Jährigen. Auch der 25-Jährige stürzte dadurch.

Beide Motorradfahrer nach Unfall am Riedbergpass schwer verletzt

Sowohl der 58-Jährige, als auch sein jüngerer Kollege erlitten bei dem Unfall schwerste Verletzungen. Rettungshubschrauber rückten an und flogen die beiden Biker in nahe gelegene Krankenhäuser. Obwohl die Verletzungen schwerwiegend sind, schweben die Motorradfahrer aber wohl nicht mehr in Lebensgefahr.

Auch interessant für dich: Aufgefahren, gestreift und überschlagen

Mehrere Motorradunfälle in Tirol: Deutscher Biker wird in Reutte schwer verletzt

Polizei sperrt Riedbergpass wegen Motorradunfall zeitweise komplett

Am Motorrad des 58-Jährigen riss bei dem Unfall das Vorderrad ab. Am Reisebus entstand nur geringer Sachschaden.Um die Motorradfahrer zu bergen, sperrte die Polizei den Riedbergpass in beide Richtungen komplett. Die Sperrung dauerte mehrere Stunden an. Neben Polizei und Sanitätern war auch die Bergwacht an der Unfallstelle im Einsatz.

Der Riedbergpass

Der Riedbergpass ist eine Straße zwischen Obermaiselstein und Balderschwang, die mit 1.407 Metern Höhe der höchste befahrbare Gebirgspass Deutschlands ist. Der Riedbergpass hat viele recht und dicht hintereinanderliegende Kurven und die Strecke hat teils eine Steilheit von 16 Prozent.