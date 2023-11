Am Bahnsteig in Götzis ist ein Mann am frühen Dienstagmorgen von einem Zug erfasst und verletzt worden. Der 37-Jährige wollte seinen Elektroroller von den Gleisen holen, als ein Zug angefahren kam.

Der Polizei Vorarlberg zufolge ereignete sich der Unfall gegen 05:20 Uhr am Bahnhof Götzis. Ein 37-jähriger Mann stand am Bahnsteig, als sein Elektroroller aus bislang unbekannter Ursache auf die Gleise geraten war.

Schnellzug erfasst Mann und schleudert ihn auf Bahnsteig

Der Mann ging ins Gleisbett um seinen Scooter zu holen. Zur selben Zeit fuhr jedoch ein Schnellzug, ein sogenannter "Railjet", von Bregenz kommend am Bahnhof Götzis vorbei und erfasste den Mann, während dieser gerade das Gleisbett verließ und schleuderte ihn zurück auf den Bahnsteig. Der Fahrdienstleiter beobachtete die Situation und wollte den Lokführer des Railjet noch warnen. Der Lokführer konnte laut Angaben der Polizei jedoch trotz sofort eingeleiteter Notbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten.

Verletzungen unbestimmten Grades

Durch die Kollision mit dem Railjet wurde der Mann unbestimmten Grades verletzt und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt schließlich ins LKH Feldkirch eingeliefert. Der Elektroroller wurde vom Zug knapp 150 Meter weit mitgeschleift. Die Polizei musste die Gleise für die Dauer des Einsatzes sperren. Im Einsatz waren zwei Beamte der Polizei Götzis, die Feuerwehr Götzis und Betriebsfeuerwehr der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB), sowie ein Notarztwagen und ein Rettungswagen.

Verhalten am Bahnsteig

Die ÖBB machen anlässlich des Vorfalls zum wiederholten Mal auf die Verhaltensregeln am Bahnsteig aufmerksam. Besonders wichtig ist, im geschützten Bereich hinter der gelben Sicherheitslinie auf die Einfahrt des Zuges zu warten. Die Nutzung von Sportgeräten am Bahnsteig ist außerdem verboten. Das Betreten der Gleise ist lebensgefährlich und daher strengstens verboten. Wenn Gegenstände ins Gleis fallen, sollte das ÖBB-Personal verständigt oder der Notruf gewählt werden. Auf keinen Fall sollte derjenige die Gegenstände selbst holen.