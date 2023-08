Im Münchener Stadtteil Bogenhausen hat am Samstagabend eine Gruppe Jugendlicher einen Mann verprügelt und ausgeraubt. Anschließend ließen die Täter den 42-Jährigen schwer verletzt zurück.

Ein Zeuge fand den Mann im U-Bahnhof Böhmerwaldplatz und alarmierte gegen 22:45 Uhr die Polizei. Die Beamten trafen wenig später am Bahnhof ein und fanden den schwer verletzten Mann mit Wohnsitz in München am Boden liegend vor.

Opfer für Befragung zu schwer verletzt

Der 42-Jährige hatte der Polizeimeldung zufolge diverse Prellungen und Hämatome am Oberkörper und im Kopfbereich. Wegen seiner Verletzungen war eine Befragung des Opfers nicht möglich. Ein Notarzt behandelte ihn vor Ort, anschließend brachte der Rettungsdienst den Mann ins Krankenhaus.

Brutaler Angriff

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte eine größere Gruppe Jugendlicher den 42-Jährigen am Tatort abgepasst. Anschließend schlugen die Täter ihr Opfer mit äußerster Brutalität nieder. Als der Mann bereits am Boden lag, traten die Täter weiter auf ihn ein. Dabei trafen ihn laut Polizei auch Tritte gegen den Kopf. Während der Attacke nahmen die Jugendlichen ihm noch persönliche Gegenstände ab. Die Tätergruppe konnte im Anschluss unerkannt flüchten.

Wer hat etwas gesehen?

Das Kommissariat 26 der Polizei München hat die weiteren Ermittlungen wegen schwerem Raub übernommen und bittet um Hinweise. Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des U-Bahnhofs Böhmerwaldplatz (Bogenhausen) etwas beobachtet, das im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnte? Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich beim Polizeipräsidium München (Kommissariat 26) unter der Telefonnummer 089/2910-0 melden. Hinweise nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.