Auf der Planseestraße in Reutte hat sich ein 21 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der junge Mann touchierte wohl einen Straßenleitpflock und wurde von seinem Motorrad geschleudert.

Am Sonntag, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad auf der Planseestraße in Richtung Reutte. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve, dürfte er ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge mit dem rechten Fußraster seines Motorrades einen Straßenleitpflock touchiert haben.

Junger Motorradfahrer in Wiese geschleudert und schwer verletzt

Sein Motorrad geriet dadurch ins Schlingern und der 21-Jährige fuhr in der Folge ungebremst in die angrenzende Wiese, wobei das Motorrad abhob. Als es wieder auf den Boden prallte, wurde der junge Fahrer von seiner Maschine geschleudert. Der 21-Jährige blieb schwer verletzt auf der Wiese liegen.

Bruder leistet Erste Hilfe - Notarzthubschrauber bringt Motorradfahrer ins Krankenhaus

Sein Bruder, der mit seinem Motorrad vorausgefahren war, leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Der 21-Jährige erlitt beim Unfall mehrere Brüche und wurde mit Verdacht auf innere Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber "RK 2" in die Unfallklinik Murnau in Deutschland geflogen. Am Motorrad entstand erheblicher Sachschaden.