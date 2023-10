Bei einem Unfall in Egg (Vorarlberg) sind am Dienstag mehrere Menschen verletzt worden. Eine 87-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden.

Gegen 13:35 Uhr fuhr ein 87-jähriger Autofahrer auf der Landesstraße L26 in Fahrtrichtung Ortszentrum Egg. Auf dem Beifahrersitz befand sich dessen 87-jährige Ehefrau. Zeitgleich fuhr eine 58-jährige Autofahrerin mit zwei Mitfahrern auf der L26 in die entgegengesetzte Fahrtrichtung nach Schwarzenberg. Wie die Vorarlberger Polizei berichtet, geriet der 87-Jährige auf die Gegenfahrbahn, wodurch es in weiterer Folge zu einem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen kam.

Insgesamt vier Verletzte

Durch den Unfall wurde die 87-jährige Beifahrerin schwer verletzt und musste per Notfallhubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 87-jährigen Fahrer ins Krankenhaus Dornbirn. Auch die 58-jährige Lenkerin klagte über Schmerzen und wurde mit einer weiteren verletzten Person, die in ihrem PKW mitfuhr, in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Ein umgehend mit beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkoholtest verlief der Polizei zufolge negativ.

Fahrbahn komplett gesperrt

An den beiden Unfallwagen entstand Totalschaden. Die Unfallstelle musste im Zuge der Unfallaufnahme vorübergehend komplett gesperrt werden. Insgesamt waren am Einsatz ein Notarztteam, die Rettung Egg mit zwei Fahrzeugen, die Rettung Dornbirn mit einem Fahrzeug, ein Notfallhubschrauber, die Ortsfeuerwehren Egg und Schwarzenberg mit insgesamt 25 Kräften und vier Fahrzeugen beteiligt. Die Polizei war mit vier Beamtinnen und Beamten sowie der Besatzung des Polizeihubschraubers "LIBELLE" im Einsatz.