In Vorarlberg hat sich am Sonntagmorgen ein schwerer Bergunfall ereignet. Ein 54-jähriger Wanderer stürzte am Walserkamm ab.

Am Walserkamm in Vorarlberg ist am Sonntagmorgen ein 54-jähriger Bergwanderer abgestürzt. Laut der Landespolizei Vorarlberg war der Mann auf einer Wanderung vom Furkajoch in Richtung Hochgerach unterwegs.

Schwerer Bergunfall am Walserkamm: Bergwanderer abgestürzt

Als sich der 54-Jährige zwischen den Gipfeln der Löffelspitze (1.962 m) und der Mutabellaspitze (1.933 m) befand, verlor er einen seiner Wanderstöcke. Dieser rutschte rund zehn Meter ab. Um seinen Wanderstock zu holen, stieg der Mann vom Kamm ab und rutsche auf dem feuchten und steil abfallenden Grashand aus. Im Anschluss stürzte er rund 50 bis 70 Meter durch felsdurchsetztes Gebiet ab.

Vorarlberg: Verletzter Alpinist gerettet

Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 8 konnte den Mann bergen und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus fliegen.

Walserkamm gehört zum Bregenzerwaldgebirge

Der Walserkamm (auch Walsergrat) ist eine Bergkette im Süden des Bregenzerwaldgebirges. Der Kamm ist rund 15 Kilometer lang, beginnt am Furkajoch und zieht sich dann bis nach Feldkirch. Beim Furkajoch handelt es sich um einen Gebirgspass mit einer Passhöhe von 1.759 Metern. Er verbindet das Tal der Bregenzer Ach bei Damüls mit dem Tal der Frutz bei Laterns. Der Hochgerach hat eine Höhe von 1.985 Metern und ist ein besonders dominanter Gipfel im Walserkamm.

Rettungshubschrauber Christopherus 8 operiert in Vorarlberg

Der Notarzthubschrauber Christophorus 8 ist am Stützpunkt in Nenzing stationiert, absolviert Flüge im Zusammenhang mit Rettung und Sicherung und ist komplett in das Vorarlberger Rettungswesen integriert. Die Crews des Rettungshubschraubers sind täglich von Sonnenaufgang bis zum Einbruch der Dunkelheit in Bereitschaft. Diese bestehen aus einem Piloten, einem Flugretter und einem Notarzt. Der Stützpunkt des Hubschraubers wird vom ÖAMTC unterstützt.