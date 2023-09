Ein Arbeiter ist am Mittwoch bei einem Arbeitsunfall in Bad Grönenbach schwer verletzt worden. Er wurde von seinem Gabelstapler eingeklemmt.

Bei einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in Bad Grönenbach ist ein 29-jähriger Arbeiter am Mittwoch schwer verletzt worden. Der junge Mann war mit einem Gabelstapler in einer Lagerhalle unterwegs und kam dabei einer Betonwand sehr nahe. Dadurch erschrak der 29-Jährige und stellte seinen Fuß auf den Boden der Lagerhalle.

Arbeitsunfall: Bein zwischen Wand und Gabelstapler eingeklemmt

Der Stapler des Mannes fuhr jedoch weiter und klemmte den Unterschenkel des 29-Jährigen zwischen der Betonwand und dem Fahrzeug ein. Dadurch zog sich der Arbeiter so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht werden musste.