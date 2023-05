Schwer verletzt wurde am Montag ein 40-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb in Roßhaupten.

Wie die Polizei berichtet, geriet der Mann bei Arbeiten in einem Industriebetrieb in Roßhaupten mit einem Körperteil in eine Maschine und wurde schwer verletzt. Nähere Informationen wollte die Polizei aus Datenschutzgründen nicht dazu machen.

Schwerer Arbeitsunfall in Roßhaupten: Kollegen des Mannes leisten Erste Hilfe

Die Kollegen des Mannes leisteten Erste Hilfe bis die Rettungskräfte eintrafen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Unfallklinik. Die Ermittlungen zur Unfallursache übernahm die Polizeiinspektion Füssen. Nach aktuellem Ermittlungsstand schließt die Polizei ein Fremdverschulden aus.