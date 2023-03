In Ehrwald ist am Donnerstagvormittag ein 87-jähriger Mann bei einer Wanderung zusammengebrochen.

Schwere Vorerkrankungen

Wie die Polizei Tirol berichtet, war der aus Deutschland stammende Mann in Begleitung einer Bekannten bei der Talstation der Zugspitzbahn zu einer Wanderung aufgebrochen. Der 87-Jährige, der an einer schweren Herz- und Lungenvorerkrankung leidet, klagte nach kurzem Fußmarsch über Atemnot und brach kurze Zeit später zusammen. Die verständigte Bergrettung Ehrwald übernahm die Erstversorgung, anschließend wurde er mit einem Hubschrauber in die Klinik nach Garmisch-Partenkirchen geflogen. Über den derzeitigen Gesundheitszustand ist laut Polizei nichts bekannt.