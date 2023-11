In Eriskirch und München sind am Dienstag zwei Fußgänger von Autos erfasst worden. Eine Frau erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen. In München hat ein Autofahrer einen Polizisten erfasst und schwer verletzt.

Am Dienstag ist es zu mehreren schweren Unfällen mit Fußgängern gekommen. In Ulm hat ein Autofahrer einen Fußgänger erfasst und tödlich verletzt. In Eriskirch schwebt eine Seniorin in Lebensgefahr, nachdem eine Autofahrerin mit ihr zusammengestoßen war.

Autofahrerin sieht dunkel gekleidete Frau zu spät

Lebensbedrohliche Verletzungen hat sich eine 73-jährige Fußgängerin in Eriskirch zugezogen, als am Dienstagabend in der Mariabrunnstraße von einem Auto angefahren wurde. Der Polizei zufolge wollte die Seniorin bei starkem Regen im Bereich des Röckenwegs auf dem Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. Dabei erkannte eine 54-jährige Autofahrerin die dunkel gekleidete Frau zu spät.

Schwerste Kopfverletzungen

Obwohl die Fahrerin stark abbremste, konnte sie einen Zusammenstoß mit der 73-Jährigen nicht mehr verhindern. Die Frau wurde laut Polizei auf den Wagen aufgeladen und mehrere Meter nach vorne auf die Straße abgeworfen. Dabei erlitt sie unter anderem schwerste Kopfverletzungen und musste nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.

Polizei sucht Unfallzeugen

Der Verkehrsdienst Ravensburg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Etwaige Zeugen des Verkehrsunfalls werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/803-5333 bei der Polizei zu melden.

Autofahrer erfasst Polizisten in München

Am Dienstag wurde ein Polizist schwer verletzt, als er gegen 17:15 Uhr mit einem Kollegen Maßnahmen gegen einen Falschparker durchführen wollte. Währenddessen betrat der 33-jährige Beamte die Fahrbahn. Zur gleichen Zeit fuhr der Polizeimeldung zufolge ein 81-jähriger Autofahrer aus Starnberg auf der Friedenheimer Brücke in Richtung Laim. Dabei erfasste er den Polizisten auf der Fahrbahn.

Polizist mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Der Polizist erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 81-Jährige wurde leicht verletzt und konnte selbst zum Arzt gehen. Am Fahrzeug des 81-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Friedenheimer Brücke für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.