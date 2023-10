In Senden im Landkreis Neu-Ulm hat sich eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt. Eine Autofahrerin hatte die Frau auf dem Fahrrad übersehen.

Die23-jährige Autofahrerin fuhr am Montagnachmittag durch den Kreisverkehr in der Ulmer Straße in Senden. Beim Ausfahren aus dem Kreisverkehr übersah sie der Polizei zufolge jedoch eine Radfahrerin, die sich auf Höhe des Autos befand und ebenfalls aus dem Kreisverkehr ausfahren wollte.

Radfahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Die Radlerin stürzte dabei. Sie wurde schwer verletzt und kam zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Auto und dem Fahrrad entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro.