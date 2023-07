Eine 24 Jahre junge Frau hat sich bei einem Kletterunfall in Kempten schwer verletzt. Sie stürzte beim Klettern in einer Halle aus großer Höhe ab.

Der Kletterunfall passierte laut Polizei am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr in der Kletterhalle im Aybühlweg in Kempten. Die 24-Jährige kletterte eine Route im Nachstieg. Das Sicherungsseil war demnach also schon bis oben hin eingehängt. Dennoch stürzte die junge Frau aus großer Höhe zu Boden. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Ursache für schweren Kletterunfall in Kempten ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen

Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist unklar. Eigentlich sind neue Sicherungsgeräte so konzipiert, dass sie auch von selbst "zumachen", also sich schließen, sollte der Sichernde gerade nicht aufpassen. Auch war die 24-Jährige offenbar schon recht weit nach oben geklettert, weshalb sie im Nachstieg gar nicht so weit fallen dürfte, dass sie auf den Boden kracht - zumindest solange das Material hält. Von der Polizei heißt es, dass die Ursache für den Unfall aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen ist. Die 24-Jährige musste wegen ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.