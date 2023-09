Bei einem Unfall in Tirol hat sich ein 81-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann wollte gleich zwei Autos überholen.

In Höfen in Tirol ist am Dienstagnachmittag ein 81-jähriger Motorradfahrer verunglückt. Der Mann war auf der Lechstraße von Reutte in Richtung Weißenbach unterwegs. Auf Höhe von Kilometer 69 überholte der Mann dann zwei vor ihm fahrende Autos.

Motorradfahrer kollidiert mit abbiegendem Auto

Nachdem der 81-jährige Fahrer das erste Auto passiert hatte, übersah er, dass das zweite Auto nach links abbog. Der 34-jährige Fahrer des Autos erfasst den 81-jährigen. Dieser stürzte und wurde unter dem Auto des 34-Jährigen eingeklemmt.

Helfer heben Unfallauto an - Motorradfahrer schwer verletzt

Ersthelfer hoben das Auto an und bargen den Motorradfahrer. Nach dem Unfall wurde er von der Besatzung eines Notarzthubschraubers in die Unfallklinik nach Murnau geflogen. Der Fahrer des Autos blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.