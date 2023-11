Ein Mann hat an zwei Tagen hintereinander versucht ein Mädchen (7) in Schwendi in sein Auto zu locken. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen.

Am Donnerstag war ein siebenjähriges Mädchen in Schwendi (Landkreis Biberach) auf dem Weg zur Schule, als am Kreuzweg ein dunkler SUV an dem Kind vorbeifuhr, berichtet die Polizei. Das Auto soll angehalten und der Fahrer das Kind gefragt haben, ob es mitfahren möchte. Das vereinte das Mädchen und rannte weg. Dieser Vorfall war allerdings nicht der erste dieser Art. Schon am Tag zuvor und zur gleichen Uhrzeit hatte der Mann das Mädchen aus dem Auto heraus angesprochen und versucht, es in seinen Wagen zu locken.

Beschreibung des unbekannten Autofahrers

Die Polizei Laupheim ermittelt nun. Die Beamten suchen nach dem unbekannten Mann und dem Auto. Er wird folgendermaßen beschrieben:

keine Angaben zum Alter

Bartträger

sprach schwäbischen Dialekt

Bei dem SUV könnte es sich um einen VW Tiguan älteren Baujahres handeln, so die Polizei. Der VW war auch weiteren Zeugen am Mittwoch aufgefallen. Neben dem Fahrer saß ein etwa 50-jähriger Mann mit kurzen grauen Haaren auf dem Beifahrersitz.

Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 07392/96300 um sachdienliche Hinweise.

Tipps der Polizei

Wenn Kinder ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten erzählen, dass sie von Fremden aus Fahrzeugen heraus angesprochen wurden, sollten diese Folgendes beachten:

Auch interessant für dich: Böblingen

Täter zerrt Kind (10) in VW-Bus: Zeugen verhindern Entführung