Am Freitagnachmittag ist ein Schweizer beim Wandern in Hopfgarten i. D. (Tirol) verunglückt. Der 49-Jährige konnte selbst die Bergrettung alarmieren, allerdings erschwerten die Wetterbedingungen die Bergung des Mannes.

Der Schweizer war gegen 14:30 Uhr bei einer Wanderung in der Lasörlinggruppe auf dem Steig 30a, in einer Höhe von knapp 2000 Metern auf nassem Gras ausgerutscht. Anschließend stürzte er über den Steig und blieb etwa 15 Meter unterhalb liegen. Dabei zog er sich eine schwere Verletzung am Bein zu.

Mühevoller Abtransport

Der Mann konnte selbst einen Notruf absetzen. Ein Rettungshubschrauber lokalisierte den Verunglückten, einer Meldung der Polizei Tirol zufolge war eine Bergung wegen Nebel allerdings nicht möglich. Die Bergrettung und die Alpinpolizei konnte zu dem Mann aufsteigen und traf gegen 16:00 Uhr ein. Die Bergretter mussten den Mann nach der Erstversorgung über den sehr ausgesetzten und rutschigen Steig, unter ständiger Seilsicherung, mehrere hundert Meter mühevoll abtransportieren.

Wetterfenster ermöglicht Ausfliegen des Patienten

Gegen 18:00 Uhr ermöglichte ein Wetterfenster schließlich das Ausfliegen des Verletzten mit dem Rettungshubschrauber. Er wurde stationär im Krankenhaus Lienz aufgenommen. Im Einsatz standen die Bergrettungen Defereggental und Matrei i.O., der Rettungshubschrauber und die Alpinpolizei.