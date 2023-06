Bei Schweißarbeiten in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in Babenhausen ist es am Mittwoch zu einem Brand gekommen. Offenbar hatte sich ein Karton entzündet, das Feuer löste wiederum einen Schwelbrand aus.

Laut Polizei ereignete sich der Vorfall in einem Gebäude auf der Wiese in Babenhausen. Ein Metallbaubetrieb führte im Keller Schweißarbeiten durch. Dabei entzündete sich ein daneben liegender Karton, was dazu führte, das das auf dem Boden liegende Dämmmaterial zu schmelzen begann und einen Schwelbrand auslöste.

Arbeiter verletzt sich bei Löschversuchen

Ein Arbeiter der Firma versuchte den Brand noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen und verletze sich dabei an beiden Händen. Die Polizei musste das Gebäude musste kurzfristig räumen. Bei dem Brand entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Babenhausen die Feuerwehr Klosterbeuren, der Kreisbrandrat, mehrere Rettungswagenbesatzungen sowie eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Memmingen.