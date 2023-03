In der Nacht von Montag auf Dienstag hat in einem Wohngebiet in Altenstadt ein Schuppen gebrannt. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Dennoch beträgt der Sachschaden etwa 20.000 Euro.

Es war gegen 3 Uhr in der Nacht, als laut Polizeibericht ein Anwohner durch ein Knistern wach wurde und anschließend ein offenes Feuer, das aus einem Geräteschuppen kam, entdeckte. Umgehend wurde daraufhin die Feuerwehr gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der langgezogene Schuppen, der an ein Mehrfamilienhaus angrenzt, bereits im Vollbrand.

Schuppen brennt so gut wie vollständig aus

Die Feuerwehr konnte die Flammen durch schnelles Handeln rasch löschen und verhindern, dass das Feuer auf das Wohnhaus überging. Allerdings war der Innenraum des Schuppens fast vollständig ausgebrannt. Der Schuppen bestand aus mehreren einzeln abgetrennten Abteilen, in denen überwiegend Gartengeräte und Fahrräder gelagert waren. Insgesamt beläuft sich der durch den Brand entstandene Sachschaden ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro. Verletzte gab es glücklicherweise keine.

Ermittlungen zur Ursache laufen

Im Einsatz waren 18 Feuerwehrleute der Feuerwehr Altenstadt, der Kreisbrandrat und auch ein Rettungswagen war vor Ort. die ersten Ermittlungen übernahm die Polizeiinspektion Illertissen zusammen mit dem Kriminaldauerdienst Memmingen. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur genauen Brandursache, werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm geführt. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen.