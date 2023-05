Gekracht hat es am Freitagmittag bei Bad Saulgau (Landkreis Sigmaringen). Ein Schulbus fuhr auf ein Auto auf, als das abbiegen wollte.

Zu dem Verkehrsunfall kam es nach Angaben der Polizei am Freitagmittag gegen 12 Uhr auf der Landesstraße zwischen Bad Saulgau und Fulgenstadt. Der 67-jährige Fahrer eines Schulbusses erkannte wohl zu spät, dass der Opel vor ihm nach links auf einen Wanderparkplatz abbiegen wollte und crashte das Auto. Durch die Wucht des Aufpralls kam das Auto erst rund 80 Meter weiter am rechten Straßenrand in einer Böschung zum Stehen.

Sieben Menschen, davon sechs Schüler, werden bei Auffahrunfall bei Bad Saulgau leicht verletzt

Während die 38-jährige Fahrerin bei dem Crash leicht verletzt wurde, blieb ihr Kind, das auch im Auto saß, unverletzt. In dem Schulbus befanden sich während des Unfalls 54 Schüler, von denen sechs leicht verletzt wurden. Der Busfahrer blieb unverletzt.

Einsatzkräfte rücken mit einem Großaufgebot an

Ein Großaufgebot der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie Betreuer der Notfallseelsorge kümmerte sich um die Beteiligten. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur weiteren ärztlichen Untersuchung teils in umliegende Krankenhäuser. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Er musste aber keine Patienten versorgen.

Die unverletzten Schüler verständigten größtenteils selbst Familienangehörige, die sie an der Unfallstelle abholten. Für die wenigen Schüler, die nicht abgeholt werden konnten, stand ein Ersatzbus bereit, den Einsatzkräfte begleiteten.

Sachschaden beläuft sich auf rund 35.000 Euro

Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 35.000 Euro. Das Auto konnte nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Der Bus konnte dagegen noch bis zum Sitz des Busunternehmens fahren. Er wurde bei dem Unfall erheblich im Frontbereich beschädigt. Während des Einsatzes und der Unfallaufnahme war die Straße bis etwa 15:15 Uhr in beide Richtungen komplett gesperrt.