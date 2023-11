Bei einem Schulbusunfall im Landkreis Ravensburg sind zehn Insassen teils schwer verletzt werden. Im Bus befanden sich auch Kinder.

Bei einem schweren Unfall mit einem Schulbus bei Bad Waldsee (Landkreis Ravensburg) sind am Montagmittag zehn Menschen teils schwer verletzt worden. Wie die zuständige Polizei mitteilt, war der Bus auf der K7943 zwischen Steinenberg und Lenatweiler in Richtung Michelwinnaden unterwegs. Dabei kam der 52-jährige Fahrer des Schulbusses dann gegen 12:30 Uhr aufgrund eines mutmaßlichen Fahrfehlers nach rechts von der Straße ab. Dort sei der Bus dann in einen Abwassergraben geraten und im Anschluss über eine Querstraße geschrammt, meldet die Polizei weiter.

Schulbusunfall bei Bad Waldsee am Montag: Mehrere Schwerverletzte

Von den insgesamt 30 Insassen des Schulbusses wurden drei Menschen schwer verletzt, sieben Personen zogen sich leichtere Verletzungen zu. Neben dem Busfahrer befanden sich zum Unfallzeitpunkt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen neun und 21 Jahren im Bus. Nähere Angaben zum Alter der Verletzten machte die Polizei nicht.

Großeinsatz im Landkreis Ravensburg: Kinder und Jugendliche in Schulbus

Die betroffene Kreisstraße soll erst im Laufe der Abendstunden wieder für den Verkehr freigegeben werden können, so die Polizei weiter. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Neben 19 Fahrzeugen des Rettungsdienstes waren auch mehrere Notärzte und neun Feuerwehrautos mit 43 Kräften der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Die Bei den Verletzten handelt es sich um Fahrgäste im Alter zwischen neun und 21 Jahren. Nähere Angaben zum Alter der Schwerverletzten machte die Polizei nicht. Die nicht verletzten Kinder und Jugendlichen wurden von Rettungsdienst und Polizei in einer eingerichteten Betreuungsstelle betreut. Der stark beschädigte Schulbus musste von einem Spezialunternehmen geborgen werden. Das Fahrzeug ist stark demoliert.

Schulbus von Straße abgekommen: Erdreich verunreinigt

Aufgrund des ausgelaufenen Dieselkraftstoffs musste das Erdreich um die Unfallstelle mit einem Bagger abgetragen werden. Die Arbeiten wurden von einem Mitarbeiter des zuständigen Landratsamtes überwacht. Allein an dem Unfallbus entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.